Standard&Poor's: Türkiye riskli ülkeler arasında

Uluslararası reyting kurumu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin Amerikan Merkez Bankası FED'in kararları, Çin ekonomisinin durağanlığı gibi risklerden en çok etkilenebilecek ülkeler içinde olduğunu belirtti. Rapora belirtilen diğer ülkeler arasında, Venezuela, Arjantin, Kolombiya ve Peru yer alıyor.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; kurum tarafından yayınlanan risk raporunun belli başlı bulguları şöyle:

"FED'in faiz oranlarını arttırması ile küresel likiditede bir düşüş yaşanması, sermayenin gelişmekte olan piyasalardan gelişmiş ekonomilere hızlandırılmış şekilde yönlendirilmesine yol açabilir. Bu durum 'FED Riski' olarak adlandırılmaktadır. Son senelerde bankacılık sisteminde ve varlık fiyatlarındaki gelişen aşırı iç kredi çözülmesi ise 'Borç Seviyelerinin Düşme Riski' diye adlandırılmaktadır. Çin'de ekonomik büyümede belirgin bir yavaşlamanın yaşanması ticaret ortaklarına zarar verebilir. Bu durum da 'Çin Riski' olarak adlandırılmaktadır.

S&P, 22 gelişmekte olan ülke piyasasını araştırarak bu ülkelerin her bir riskten etkilenme durumunu değerlendirmiştir. Raporda ayrıca, bu üç riskin bir araya gelmesi durumunda en az ve en çok etkilenebilecek gelişmekte olan ülke piyasalarına da yer verilmiştir. Rapora göre Venezuela, Arjantin, Türkiye, Kolombiya ve Peru, küresel likidite, borç seviyelerinin düşme riski ve Çin ekonomisinin yavaşlamasının içeren toplam etkiden en çok etkilenebilecek ülkeler arasında yer almaktadır. Meksika, Polonya ve Filipinler ise en az risk görülen ülkelerdir."