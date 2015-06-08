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Ekonomi

Standard & Poor's'tan 7 Haziran açıklaması

Yapısal reformlar için, kurulacak yeni koalisyon ya da azınlık hükümetinin uygulamalarına işaret edildi

08 Haziran 2015 18:20

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan seçimlere yönelik açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "yapılan seçimlerin kredi notu üzerinde herhangi bir etkisi görülmüyor" denildi.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'yi 13 yıldır tek başına iktidar ile yöneten AKP'nin çoğunluğu kaybettiğine işaret edildi ve AKP'nin kuracağı bir koalisyon ya da azınlık hükümetinin de, mevcut hükümetin hazırladığı yapısal reformların, kurulacak yeni koalisyon ya da azınlık hükümetinin uygulamalarına bağlı olacağı vurgulandı.

Bu reformların Türkiye'nin yüksek ölçüde dış borca bağlı büyüme modelini değiştirmesine yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, bu amaçla iç tasarrufların artırılması, enerji faturasının düşürülmesi ve halen çok düşük düzeylerde bulunan kadınların işgücüne katılımının yükseltilmesini içerdiğinin altı çizildi.

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