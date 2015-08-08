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Ekonomi

Standard & Poor's'dan erken seçim uyarısı

Standard & Poor's, Türkiye'de artan şiddet olaylarının riskleri artırdığını ve bunun kamu bütçesi ve kredi notu üzerinde de etkili olabileceği uyarısında bulundu

08 Ağustos 2015 11:23

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, erken seçimin Türkiye'deki belirsizliklerin yüksek kalmasına sebep olacağı ve siyasi belirsizliklerin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Bloomberg Business HT'de yer alan haberde uluslararası derecelendirme kuruluşunun ayrıca ülkede artan şiddet olaylarının riskleri artırdığını ve bunun kamu bütçesi ve kredi notu üzerinde de etkili olabileceğini söyledi. S&P analisti Aarti Sakhuja tarafından yapılan açıklamada, “Kamu maliyesinde ve borç ölçümlerine ilişkin öngörülerimizde bir değişime sebep olması halinde kredi notunda da olumsuz etkisi olabilir.” denildi. Analist, erken seçimin “tek başına endişe kaynağı” olmadığını, ancak “siyasi belirsizliğin yıl sonuna kadar yüksek kalmaya devam etmesine sebep olacağını” söyledi. Türk Lirası'ndaki volatilitenin ise tüketici güveninde ve enflasyonda bozulmaya neden olabileceğini kaydetti.

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