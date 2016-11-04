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Ekonomi

Standard & Poor's Türkiye'nin notunu açıkladı

Türkiye'nin kredi görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseldi

04 Kasım 2016 22:58

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti, "BB" seviyesindeki kredi notunu teyit etti.

Türkiye 2016-2017 büyüme tahminlerini ise 0.2 puan düşürdü.

S&P, OHAL'in en az 17 Ocak'a kadar süreceğini öngörüyor.

Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağana revize eden S&P, özel sektörün yüksek dış borcunun ekonomik istikrarı tehdit etmesine karşın, Türk hükümetinin, büyümenin yavaşladığı ve yatırımların azaldığı bir ortamda, dış kaynaklı riskleri azaltmaya yeniden odaklandığını belirtti. 

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