Standard & Poor's Türkiye'nin notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti, "BB" seviyesindeki kredi notunu teyit etti.

Türkiye 2016-2017 büyüme tahminlerini ise 0.2 puan düşürdü.



S&P, OHAL'in en az 17 Ocak'a kadar süreceğini öngörüyor.



Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağana revize eden S&P, özel sektörün yüksek dış borcunun ekonomik istikrarı tehdit etmesine karşın, Türk hükümetinin, büyümenin yavaşladığı ve yatırımların azaldığı bir ortamda, dış kaynaklı riskleri azaltmaya yeniden odaklandığını belirtti.