Standard & Poor's Türkiye'nin kredi Notunu BB+'ya yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Standart&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB + ya çıkardı.

Bu karar sonucunda S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu yükseltmiş oldu. Aynı zamanda S&P, Kürt sorunu çözülürse kredi notu pozitif etkilenebilir açıklamasını yaptı. Ayrıca Türkiye ekonomisi yeniden dengelenme yolunda denildi.

S&P'den yapılan açıklamada, Türk ekonomisinin direnç kazandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Türk ekonomisinin görece sağlam olan mali performansını gözardı etmeden yavaşça yeniden dengelendiği görülüyor. Türkiye'nin dalgalı kur rejimi, döviz borçlanmasında temkinli limitlenme ve derinleşen yerel sermaye piyasası, ekonomiyi potansiyel sermaye hareketlerine karşı dirençli hale getiriyor. Bu sebeple, Türkiye'nin not görünümünü 'BB “ya yükseltiyoruz. Görünüm durağan.”muhataplarınızı iyi tanıyın" dedi. AKP’liler tepki gösterince Özdemir, “ Bilmiyorsunuz. Kandil'deki üç muhatabınızdan birisi bu, iyi tanımanız gerekiyor" dedi.