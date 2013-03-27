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Ekonomi

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi Notunu BB+'ya yükseltti

Standard & Poor's, Türkiye'nin BB olan kredi notunu BB+'ya yükseltti

27 Mart 2013 21:47

Kredi derecelendirme kuruluşu Standart&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB + ya çıkardı.

Bu karar sonucunda S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu yükseltmiş oldu. Aynı zamanda  S&P, Kürt sorunu çözülürse kredi notu pozitif etkilenebilir açıklamasını yaptı. Ayrıca Türkiye ekonomisi yeniden dengelenme yolunda denildi.

S&P'den yapılan açıklamada, Türk ekonomisinin direnç kazandığı  belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Türk ekonomisinin görece sağlam olan mali performansını gözardı etmeden  yavaşça yeniden dengelendiği görülüyor. Türkiye'nin dalgalı kur rejimi, döviz  borçlanmasında temkinli limitlenme ve derinleşen yerel sermaye piyasası,  ekonomiyi potansiyel sermaye hareketlerine karşı dirençli hale getiriyor. Bu  sebeple, Türkiye'nin not görünümünü 'BB “ya yükseltiyoruz. Görünüm durağan.”muhataplarınızı iyi tanıyın" dedi.  AKP’liler tepki gösterince Özdemir, “ Bilmiyorsunuz. Kandil'deki üç muhatabınızdan birisi bu, iyi tanımanız gerekiyor" dedi.

 

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