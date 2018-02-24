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Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin görünümünü 'negatif' olarak belirledi

24 Şubat 2018 04:17

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Global Ratings, Türkiye'nin kredi notunda değişikliğe gitmedi.

Kurum tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin kredi notu BB seviyesinde teyit edilirken, görünüm “negatif” oldu.

Uzmanlar, S&P'den herhangi bir değişiklik beklemiyorlardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, öncesinde, enflasyon baskılarının azalmaya başlaması durumunda, not görünümünün 'negatif'ten 'durağan'a revize edilebileceğinin altını çizmişti.

S&P, not kararı sonrası yaptığı açıklamada, negatif görünümün, dış finansal koşulların, ülkenin borçlu ekonomisi için olumsuz işaretler ile birlikte, er ya da geç Türkiye'nin finans ve özel sektörünün büyük çaplı dış borcunu çevirebilme yeteneğini kısıtlayabileceğini yansıttığını kaydetti.

S&P, Türkiye'nin kiredi notunun, para politikasının enflasyon ve kur baskılarını durdurmakta yeterli olmaması durumunda düşürülebileceğini belirtti. 

S&P, Türkiye'nin GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 4 ve 2019-2021 arasında ortalama yüzde 3.2'ye yavaşlayacağı tahmininde bulundu.

S&P, başarısız darbe girişiminin ardından Temmuz 2016'da Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altı olan BB'ye düşürdü ve not görünümünü negatif olarak belirlemişti.

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