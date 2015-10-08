Standard & Poor's Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye için büyüme tahminlerini revize etti. S&P, Türkiye ekonomisinin 2016 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 2.8'e indirdi.

Bloomberght’de yer alan habere göre; S&P, Türkiye ekonomisinin 2016 yılı için büyüme tahminini düşürürken, 2015 yılı için hafifçe yükseltti. Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2016 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 2.8'e indirdi. S&P öte yandan, 2015 yılı büyüme tahminini hafifçe yükselterek, yüzde 3'ten yüzde 3.1'e çıkardı.

S&P, Türkiye'nin Çin'e olan doğrudan maruz kalma durumunun düşük olduğunu kaydetti.