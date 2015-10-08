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Ekonomi

Standard & Poor's Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Kuruluş, Türkiye'nin 2015 ve 2016 büyüme tahminlerini açıkladı

08 Ekim 2015 22:41

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye için büyüme tahminlerini revize etti.  S&P, Türkiye ekonomisinin 2016 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 2.8'e indirdi.

Bloomberght’de yer alan habere göre; S&P, Türkiye ekonomisinin 2016 yılı için büyüme tahminini düşürürken, 2015 yılı için hafifçe yükseltti. Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2016 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 2.8'e indirdi. S&P öte yandan, 2015 yılı büyüme tahminini hafifçe yükselterek, yüzde 3'ten yüzde 3.1'e çıkardı.

S&P, Türkiye'nin Çin'e olan doğrudan maruz kalma durumunun düşük olduğunu kaydetti.

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