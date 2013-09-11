Standard & Poors: Türkiye’de büyüme yavaşlayacak, cari açık azalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P gelişen ülkeler raporunda Türkiye'ye yer verdi.

Hazırlanan raporda Türkiye'de büyümenin 2013'ün kalanında hız keseceği kaydedilirken, buna bağlı olarak da cari açığın kısmen azalacağı belirtildi.

The Lira’da yer alan habere göre, raporda Türkiye'de, büyümede yavaşlama ve kurda ciddi değer kaybı ile cari açıkta düşüş olacağı kaydedildi, cari açık fonlamasında sıcak paranın payının artması Türkiye'yi kırılgan hale getirdiğine dikkat çekildi.

Seçim takvimi vurgusu

Reel faizlerin artışı, zayıflayan kredi büyümesi, kurda değer kaybı, Türkiye'nin büyüme projeksiyonlarındaki aşağı yönlü riskler olarak sıralandı.

S&P, son dönemde Macaristan, Sırbistan ve Türkiye'de Merkez Bankası para politikalarına yapılan siyasi müdahalelere rastladıklarını açıkladı.

Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in tahvil alımlarını azaltma hamlesine karşı hassas olduğuna da dikkat çekildi.

S&P raporunda "Türkiye'de seçim takvimi, zayıflayan büyüme görünümü ve genişleyen cari açık bütçe açığını 2013 ve 2014'te yüzde 3'e doğru kötüleştirebilir" yorumu da yer aldı.