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Ekonomi

Standard & Poor's, Türkiye notunu açıkladı

Standard & Poor's, Türkiye'nin notunda değişiklik yapmazken, görünümün negatif olduğunu bildirdi

04 Kasım 2017 04:39

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.

Değişiklik yapmadı

Türkiye ile ilgili son değerlendirmesini 5 Mayıs 2017'de yapan S&P, yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde, not görümünü de "negatif" olarak teyit etmişti. Böylece S&P Mayıs ayı kararında bir değişiklik yapmamış oldu.

Piyasalardaki gün içindeki genel beklenti de kurumun not veya görünümde değişiklik yapmayacağı yönündeydi. 

S&P'nin kararı doları etkiledi mi?

Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell'ı aday göstermesiyle 3.80'in altına gevşeyen kur yeni günde kritik eşiği aşmış, bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından da yukarı yönlü hareketini sürdürerek TSİ 17:57'de 3.88'i aştı.

Gece saatlerinde 3.89'u gören kur, S&P kararının açıklandığı dakikalarda 3.88'de seyrediyordu.

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