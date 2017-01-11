Standard & Poors: Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığı en önemli konu

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, küresel ekonomik görünüme dair açıklamasında, Türkiye'nin not değerlendirmesinin 5 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Açıklamada, Türkiye'nin ciddi bir kur riski bulunduğuna dikkat çekildi.



S&P, Türkiye Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığının şu anda en önemli konu olduğuna dikkat çekti. Bunun yanında, kredi derecelendirme kuruluşu, Türk Lirası'nın daha da zayıflamasının ülke ekonomisi üzerinde 'azımsanamayacak' miktarda etkisi olacağının altını çizdi.



Standard & Poors, Türkiye bankalarının TL'nin getirdiği risklere yönelik önlem aldığını da bildirdi. Anayasa ve başkanlık seçimleri devam ederken Dolar/TL 'deki yükseliş yüzde 4'ü aştı ve kur 3.94'e kadar çıkarak rekor tazeledi.



Türkiye ekonomisinde mali destekler için alan olduğunu belirten S&P, Türkiye'deki yetkinin merkezileştirilme eğiliminin ülkenin kredi notuna yansıdığını bildirdi.