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Ekonomi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s mahkemelik oldu

ABD yönetiminin S&P ve bağlı olduğu ana şirket McGraw-Hill'e karşı dava açmak üzere başvuruda bulunduğu açıklandı

05 Şubat 2013 20:37

ABD yönetimi, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’a 2007 yılındaki mali krizden önce yanlış kredi değerlendirmelerinde bulunduğu gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor.

ABD yönetiminin S&P ve bağlı olduğu ana şirket McGraw-Hill'e karşı dava açmak üzere başvuruda bulunduğu açıklandı. Standard & Poor's, (S&P) ABD Adalet Bakanlığı'nın kendilerini bu konuda bilgilendirdiğini duyurdu. Davaya gerekçe olarak 2007 yılındaki kriz öncesinde kurumun emlak kredilerini hatalı değerlendirmesi ve riskli pek çok krediye iyi not vererek emlak krizinin tetiklenmesine neden olması gösteriliyor. Kuruluş iddiaları geri çevirerek, hukuki sürecin bunu ortaya koyacağını savundu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, ABD yönetimi, mali kriz sonrasında ilk kez bir kredi derecelendirme kuruluşuna karşı hukuki mücadele başlatıyor. Karmaşık finans ürünleri mali krizin nedeni olarak gösterilmişti. Kredi derecelendirme kuruluşları, bu ürünlere defalarca ‘en güvenilir' notunu vermişti.

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