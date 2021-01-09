Standard & Poor's: Dolar tüm dünyada düşüyor; gelişen ülke paraları yükseliyor

Dolar yeni yılın ilk haftasında 7.25 TL’ye kadar geriledikten sonra 7.37’e çıkarken, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Amerikan para biriminin tüm dünya paraları karşısında değer yitirdiğine dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Gelişmekte olan 26 ülkenin para birimlerinin dolar karşısındaki performansını izleyen MSCI Uluslararası Gelişmekte Olan Piyasa Para Birimi Endeksi, Aralık ayında yüzde 1.26 yükseldi. Endeks, dolar karşısında arka arkaya yedi aydır yükseliyor.

En çok Şili Peso'su değerlendi

Aralık’ta dolar karşısında en fazla Şili Peso’su değer kazandı. Bakır fiyatlarındaki yükselişten güç alan Şili Peso’su 2020’de Amerikan para birimi karşısında yüzde 8 değer kazandı. TL de Aralık’ta dolar karşısıda yüzde 5.88 değerlendi.

Uluslararası yatırım kuruluşu ABN AMRO Group’un analisti Georgette Boele, gelişmekte olan ülke paralarına yarayan canlı ekonomik ortamın 2021’de de varlığını korumasını beklediklerini belirtti.

2020 yılı genelinde ise TL dolar karşısında en çok değer kaybeden paralar arasında yer aldı. 2020’de TL Amerikan parası karşısında yüzde 19.79 değer kaybetti.

İsrail ve Çin paraları ise dolar karşısında 2020’de yükseliş yaşadı. İsrail Şekeli yüzde 7.58, Çin Yuan’ı yüzde 6.60 değerlendi.

Ekonomi Servisi