-STANDARD AND POOR'S'TAN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) tarafından yayımlanan raporda, ''Türkiye ekonomisindeki güçlü toparlanmanın, bütçeyi sıkılaştırmaya yönelik tutumları destekleyerek, uzun vadeli ekonomik istikrara katkıda bulunmak için bir fırsat yarattığı'' bildirildi. Raporda, gelecek yıl temmuz ayında yapılacak genel seçimler öncesinde Türk hükümetinin, gelecek için mali tampon oluşturmada, iç talepteki bu mevcut toparlanmadan yararlanma konusunda gönülsüz olduğu izlenimi edinildiği belirtildi. Kuruluşun kredi uzmanı Frank Gill, rapordaki değerlendirmesinde, ''Bunun yerine yetkililerin, bizim Türkiye'nin artmaya devam eden cari açıklarını daha da şiddetlendireceğini düşündüğümüz, ayrıca artan bütçe ve cari açıklarla beraber ülkenin rekabet edebilirliği ve kredi itibarı konusunda soru işaretleri doğuran, daha uyumlu orta vadeli mali tutum izlemeye yöneldiklerini düşünüyoruz'' görüşüne yer verdi. S&P'nin tahminlerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) bu yıl için yüzde 6,4, nominal olarak yüzde 12 büyüyeceği, böylece 2010 yılında büyümenin 2008 yılındaki rekor büyüme seviyesinin üzerine çıkabileceğine işaret edilen raporda, faiz dışı harcama rakamlarının, hükümetin, mali yapının güçlendirilmesi konusunda bu toparlamadan yararlanamadığını gösterdiği ifade edildi. 2010 yılının yedi ayında nominal harcamadaki büyümenin yıllık bazda yüzde 12 olduğu, bunun da Hazine verilerine göre, hükümetin yıllık bazda harcamalarındaki büyümenin yüzde 1'e yakın olduğunu gösterdiği belirtilen raporda, hükümetin, GYSH'nın yüzde 27,9'u seviyesindeki harcama hedefini yakalayamayabileceği, bunun, bu yıl için GSYH'nın yüzde 0,8'i olarak öngörülen kamu sektörü faiz dışı harcama hedefinin ıskalanabileceğine işaret ettiği kaydedildi. Türkiye'nin 2010 yılında uyguladığı göreli olarak uyumlu mali politikasının dış açıkların artmasına katkıda bulunduğu ve yılın yedi ayında kredi stokunun yüzde 17'ye yükselmesine yol açtığına dikkat çekilen raporda, ''2009 yılında GSYH'nın yüzde 2,3'üne denk düşen cari açık oranının, 2010 yılında GSYH'nın yüzde 5'ine yükseleceğini tahmin ediyoruz'' denildi. Kuruluşun kredi uzmanı Frank Gill, raporda, bu tür hızlı kredi büyümesinin iç talebi artırdığını da vurgulayarak, ''Bu etkiyi telafi etmek için, yetkililerin sıkı mali politikaları, kullanışlı denge unsuru ve gelecekte mali tamponlar oluşturulması için erken safhada uygulayabileceklerini düşünüyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.