Standard and Poor's, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin yabancı ve yerli para cinsinden kredi notlarını teyit etti, görünümünü ise "durağan"a yükseltti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB+", yerel para cinsinden kredi notunu "BBB-" olarak teyit etti ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarının sırasıyla "BB+" ve "BBB-" olarak korunduğu belirtildi.

Türkiye 2015'te seçim döngüsüne, çözüm süreci'nin sonlanmasına, artan bölgesel dengesizliklere ve gelişen piyasalardaki zayıf yatırımcı algısına dirençli olduğuna dikkat çekilirken, bu nedenle Türkiye’nin görünümünün "negatif"ten "durağan"a yükseltildiği ve kredi notlarının teyit edildiği ifade edildi.

Türkiye ekonomisinin bölgedeki yüksek istikrarsızlık ve gelişen ekonomilerdeki düşük yatırımlara rağmen dirençli olduğunun altı çizilen açıklamada, 2015 yılında güçlü tüketici talebinin düşük petrol fiyatları ile desteklendiği kaydedildi.

Cari açığın 2015 yılında GSYH’nın yüzde 4,5 seviyesine kadar gerilediğinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 3,4 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi.