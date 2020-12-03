Stand-Up gösterisine "Alevilere hakaret" soruşturması

Kadıköy'deki stand-up programında Alevilere yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği ileri sürülen Pınar Fidan ve Özgür Tosun hakkında, "Halkın bir kesimini din, mezhep farkı gözeterek aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, şüpheliler Pınar Fidan ve Özgür Tüsun'un Kadıköy'de bir eğlenme mekanında 'Tuz Biberi' isimli bir stand-up programı yaptıkları, programda Alevilere yönelik kullanılan sözlerin hakaret içerikli olduğu gerekçesi ile ihbar edilmesi üzerine soruşturmanın başladığı belirtildi.

Şüpheli Pınar Fidan'ın ifadesinde herhangi bir propaganda ve kışkırtma amacıyla hareket etmediğini, amacının mizah yapmak olduğunu, suç işleme kastının bulunmadığın ve yanlış anlamadan dolayı özür dilediği belirtildi.

Şüpheli Özgür Tosun'un, suça konu diyaloğun şaka amaçlı olduğunu söylediği belirtilen iddianamede, şüpheliler Pınar Fidan ve Özgür Tosun'un "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.