-Stancu Orduspor'a gidiyor İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - Galatasaray Kulübü, futbolcusu Bogdan Sorin Stancu'nun, Orduspor'a kiralanması için görüşmelere başlandığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) bildirdi. Galatasaray Sportif Hizmetler Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, IMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Bogdan Sorin Stancu'nun Orduspor Kulübü Derneği'ne geçici transferi için resmi görüşmelere başlanmış olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi.