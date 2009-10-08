Stalin'in torunundan 'iftira' davası

Rusya'da Rus diktatör Joseph Stalin'in torunu, bir gazetenin Stalin'le ilgili 'yalan haber' yazması nedeniyle dava açtı.



BBC'nin haberine göre Sovyet diktatör Jeoseph Stalin'in torunu, liberal bir Rus gazetesi olan Novaya'ya, Stalin'in adını lekelediği gerekçesiyle dava açtı.



Yevgeny Dzhugashvili konuyla ilgili olarak Novaya Gazetesi'nde yayınlanan bir makalede Stalin'in, kişisel olarak Rus vatandaşlarının öldürülmesini emrettiğini yazdığını ancak bunun bir 'yalan' olduğunu söyledi.



Moskovada'ki Basmmani Mahkemesi, dava dosyasının görülmesiniyse kabul etti.



Novaya Gazetesi'nin dava konusu olan haberinde Stalin dönemine ait, açıklanmış ölüm belgelerinde Stalin'in imzasının bulunduğunun yazıldığı belirtildi.



Dzhugashvili ise perşembe günü (08.10.09) tarihinde mahkemeye ilettiği dava dosyasında bu haberin yalan olduğun ve Stalin'in hiçbir zaman kişisel olarak ve direkt bir şekilde herhangi biri için ölüm emri vermediğini açıkladı.



"Korkan ve saygı duyan bir ülke haline geldik"



BBC'nin Moskova muhabiri Rupert Wingfield-Hayes konuyla ilgili olaraksa benzer konularda olduğu gibi Rus hükümetinin arkasında bulunduğu bir 'Stalin'in itibarını iyileştirme' kampanyası olarak değerlendirdi.



Davanın duyulması sonrasında Stalin taraftarı olan küçük bir grup mahkeme önünde toplanarak davaya destek verdi.



Mahkeme önünde toplanan gruptan biri, 'Ülkemiz Stalin'in yönetimi altındayken, saygı duyulan bir ülkeydi' diyerek şimdi Rusya'nın saygı duyan ve korkan bir ülke haline geldiğini söyledi.