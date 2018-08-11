Stalin'in 'ölüm maskesi' 17.200 dolara satıldı

Eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in ölümünden sonra yüzünün kalıbı çıkarılarak yapılan bronz maskelerden biri açık artırmayla satıldı. ‘Ölüm maskesi' olarak adlandırlan maske, İngiltere'deki The Canterbury Auction Galleries müzayede evinde yapılan açık artırmada beklenenin çok daha fazlasına, 17.200 dolara alıcı buldu.

Sputnik'in haberine göre, Stalin'in ölümünden sonra yüzünün plasterinle alınan kalıbıyla yapılan 12 maskeden biri olduğu belirtilen maske ile iki el figürü alıcılara sunuldu. Parçaları, beklenenin çok üstünde bir fiyata, 17.200 dolara alan koleksiyoner, açık artırmaya yurtdışından telefonla katıldı.

"Kimse bu rakama ulaşılmasını beklemiyordu"

Müzayede evinin parçalar üzerinde değer biçen yetkilisi Dar Ponder, Antique Collecting sitesine yaptığı açıklamada maskenin orjinal sahibinin, kendilerine ulaşıp bunun satılmaya değer bir şey olup olmadığını sorduğunu aktardı. Başta parçaların yaklaşık 2 bin dolar gibi bir fiyata alıcı bulmasını beklediklerini söyleyen Ponder "Kimse bu rakama ulaşılmasını beklemiyordu" dedi.

Orjinal sahibinin maske ve el kalıplarını ticaret gemisinde çalışan büyükbabasından kalan eşyalar arasında bulduğu belirtildi.

2012 yılında benzer bir maske ile eller 4500 dolara satılmıştı.