T24 LogoT24 Logo
Dünya

Stalin'in kızı Svetlana öldü CHICAGO (A.A)

29 Kasım 2011 01:39

-Stalin'in kızı Svetlana öldü CHICAGO (A.A) - 28.11.2011 - Sovyet diktatör Josef Stalin'in tek kızı olan Svetlana Alliluyeva, 22 Kasım'da ABD'nin Wisconsin kentinde öldü. 85 yaşında hayata veda eden Alliluyeva, kolon kanseri tedavisi görüyordu.  Alliluyeva, 1970'li yıllarda mimar William Peters ile evlendikten sonra Wisconsin'e yerleşmiş ve Lana Peters adını kullanmaya başlamıştı. Komünizme karşı olduğunu her fırsatta tekrarlayan Alliluyeva, daha sonraları ABD'ye yerleştiği için pişman olduğunu açıklamıştı.   1949 yılında Moskova Üniversitesi'nden mezun olan Alliluyeva, öğretmen ve çevirmen olarak çalışmıştı.  1966 yılında iki çocuğunu arkasında bırakarak Sovyetler Birliği'nden ayrılan Alliluyeva, Hindistan'a gitmiş ve Yeni Delhi'deki ABD Büyükelçiliği'ne başvurarak siyasi iltica talep etmişti.  Alliluyeva, 1963'ten beri yazmakta olduğu güncesini "Twenty Letters to a Friend" adıyla yayımlamış ve eser, en çok satanlar listesine girmişti.   Alliluyeva, kitabında Sovyetler Birliği'ni 29 yıl yönettikten sonra 1953 yılında ölen babasını mesafeli ve paranoyak biri olarak tanımlamıştı.   Annesini 1932 yılında kaybeden Alliluyeva'nın, iki erkek kardeşi vardı. Kardeşlerinden Jacob, Naziler tarafından yakalandıktan sonra 1941 yılında bir konsantrasyon kampında öldürülmüş, diğer kardeşi Vasili ise 40 yaşında aşırı alkol tüketiminden ölmüştü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24