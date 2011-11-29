-Stalin'in kızı Svetlana öldü CHICAGO (A.A) - 28.11.2011 - Sovyet diktatör Josef Stalin'in tek kızı olan Svetlana Alliluyeva, 22 Kasım'da ABD'nin Wisconsin kentinde öldü. 85 yaşında hayata veda eden Alliluyeva, kolon kanseri tedavisi görüyordu. Alliluyeva, 1970'li yıllarda mimar William Peters ile evlendikten sonra Wisconsin'e yerleşmiş ve Lana Peters adını kullanmaya başlamıştı. Komünizme karşı olduğunu her fırsatta tekrarlayan Alliluyeva, daha sonraları ABD'ye yerleştiği için pişman olduğunu açıklamıştı. 1949 yılında Moskova Üniversitesi'nden mezun olan Alliluyeva, öğretmen ve çevirmen olarak çalışmıştı. 1966 yılında iki çocuğunu arkasında bırakarak Sovyetler Birliği'nden ayrılan Alliluyeva, Hindistan'a gitmiş ve Yeni Delhi'deki ABD Büyükelçiliği'ne başvurarak siyasi iltica talep etmişti. Alliluyeva, 1963'ten beri yazmakta olduğu güncesini "Twenty Letters to a Friend" adıyla yayımlamış ve eser, en çok satanlar listesine girmişti. Alliluyeva, kitabında Sovyetler Birliği'ni 29 yıl yönettikten sonra 1953 yılında ölen babasını mesafeli ve paranoyak biri olarak tanımlamıştı. Annesini 1932 yılında kaybeden Alliluyeva'nın, iki erkek kardeşi vardı. Kardeşlerinden Jacob, Naziler tarafından yakalandıktan sonra 1941 yılında bir konsantrasyon kampında öldürülmüş, diğer kardeşi Vasili ise 40 yaşında aşırı alkol tüketiminden ölmüştü.