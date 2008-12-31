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Dünya

Stalin’e büyük onur

Sovyet rejimi liderlerinde Josef Stalin, Ruslar tarafından Rus tarihinin en önemli üçüncü kişisi seçildi.

31 Aralık 2008 02:00

Sovyet rejimi liderlerinde Josef Stalin, Ruslar tarafından Rus tarihinin en önemli üçüncü kişisi seçildi.

Rusya devlet televizyonu, Rus tarihinin en önemli kişisini belirlemek için bir anket düzenledi. Ankette Sovyet rejiminin Lenin'den sonraki en önemli figürü olan Josef Stalin damgasını vurdu. Stalin anket sonucuna göre Rus tarihinin en önemli üçüncü kişisi seçildi.

Rusya devlet televizyonu, Rus tarihinin en önemli kişisini belirlemek için bir anket düzenledi. Anket devlet televizyonunda 90 gün boyunca sürdü. Ankete internet ve SMS üzerinden 4.5 milyon oy geldi. Stalin anketi uzun süre birinci götürmesine rağmen 520 bin oyla üçüncü oldu.

Stalin'in Rus tarihinin en önemli üç kişisinden biri seçilmesi bazı tarihçiler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Stalin'in yeni bir dünya düzeni yaratmak için Kafkaslar'da bazı halklara katliam yaptığı iddiaları var. Stalin ayrıca rejim muhaliflerini Sibirya'da kamplara sürmekle de tanınıyor.

Ankette birinciliği, Rusya'yı Alman işgaline karşı başarılı bir şekilde koruyan Prens Aleksander Nevski birinci olurken, 20'nci yüzyılın başlarında başbakanlık yapan ve tarım reformlarıyla tanınan Pyotr Stolipin ikinci oldu.

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