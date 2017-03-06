Stalin, ölümünün 64. yılında anıldı

Sovyetler Birliği'nin eski lideri Josef Stalin, ölümünün 64. yılı olan 5 Mart'ta, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da anıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Komünist Partisi tarafından organize edilen anma töreninde, Stalin'in fotoğraflarının olduğu dövizleri ve Sovyetler Birliği bayrakları taşıyan yüzlerce kişi Kızıl Meydan'da toplandı.

Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov, diğer parti üyeleriyle birlikte Stalin'in Kremlin duvarı yanındaki mezarına çiçek bıraktı.

Josef Stalin hakkında

Asıl adı Yosif Visaryonoviç Cugaşvili olan Josef Stalin, 18 Aralık 1879'da Gürcistan'ın Gori kasabasında doğdu. Babası kundurucaydı. Daha orta öğrenimi sırasında devrimci eyleme katıldı ve Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin bolşevik kanadı saflarında yer aldı. Uzun yıllar Sibirya'da sürgünde kaldı. Lenin'in 1917'de Finlandiya'ya gitmesinin ardından Sverdlov'la birlikte partinin yönetimini üstlendi. Ekim Devrimi'nden sonra Lenin'in başkanlığındaki Sovyet hükümetinde Milliyetler Halk Komiseri oldu.

Lenin'in ölümünden sonra Komünist Parti Genel Sekreteri olarak nüfuzunu arttırdı ve 1927 yılında Sovyetler Birliği'nin lideri konumuna geldi. Marksist-Leninist ideolojinin ülkedeki uygulayıcısı oldu. Lakabı, Gürcü dilinde "Çivi" anlamına gelen "Koba"dır.

Ekim Devrimi'ni planlayan ve başarıya ulaştıran liderler arasında yer alan, Rus İç Savaşı'nda cephe komutanlığı yapan ve II. Dünya Savaşı'nda muzaffer olan Kızıl Ordu'nun başkomutanı Stalin özellikle 1930'lu yıllarda Sovyet ekonomisindeki büyük kalkınma ve II. Dünya Savaşı'ndaki zaferden dolayı Rusya'da önemli bir devlet adamı olarak kabul edilir.

Rusya'da yapılan bir ankette 20. yüzyılın en başarılı üçüncü lideri seçildi.Tarihte oynadığı önemli rol dolayısıyla pek çok tarihçi ve yazarın hakkında araştırma yaptığı Stalin'e dair 1108 eser yazıldı. Stalin bu özelliği ile hakkında en fazla eser yazılan 17. kişi oldu. Stalin, 5 Mart 1953'te Moskova'da hayatını kaybetti.