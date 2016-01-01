T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Stajyer sürücülük” dönemi bugün başladı

Sürücüler, iki sene boyunca denetime tabi tutulacak

Fotoğraf: Arşiv

01 Ocak 2016 13:12

İki yıl süre ile geçerli olacak ve kanunda belirtilen yasaklar çiğnenmediği sürece normal ehliyete geçiş yapılacak olan “stajyer ehliyet” için dönem bugün itibariyle başladı.

Habertürk’ün haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle birlikte ehliyetlerde de bugünden itibaren (01 Ocak 2016) yeni dönem başladı. Yeni tip sürücü belgeleri, uluslararası niteliğe sahip olacak ve diğer ülkelerde de geçerli olacak. AB standartlarına kavuşturularak 180 ülkede kullanılabilecek olan ehliyetlere yeni sınıflar da eklendi. Bu arada Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerini bugünden itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeye başladı. Stajyer sürücülük ve ehliyet sistemi de bugün uygulama konuldu.

Sürücü Kurslar Birliği eski Başkanı Süleyman Sert, 17 Nisan 2015 tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrasında sürücü kurslarında artış olduğunu kaydetti. Cihan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Sert, "9, 10, 11. aylarda kursların kapasite oranları yüzde 100 doldu. Bu süreçte başarılı olan kursiyerler bu yasadan etkilenmeden sürücü belgesine sahip oldu. Tahmini olarak eylül, ekim ve kasım gruplarında yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştıkları için 400 bine yakın sürücü kurslarına kayıt yapıldığı kanaatindeyim" dedi.

Motorlu taşıtlar sürücü kurslarıyla ilgili ilk adımın 29 Mayıs 2013 yılında atıldığına işaret eden Süleyman Sert, o tarihten şu ana kadar geçen sürede Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde Avrupa ülkelerinde standartları bire bir yakalayacak uygulamaya bugün itibariyle (1 Ocak 2016) bire bir uygulanacağını vurguladı.

 

ETİKETLER

ehliyetstajyernedirne zamangeçerliolacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24