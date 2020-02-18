Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukat gözaltına alındı

Stajyer kadın avukatın sosyal medyadan duyurduğu cinsel saldırı iddiası üzerine avukat Muhittin K. gözaltına alındı.

İstanbul’da mesleğe yeni başlayan stajyer avukat, yanında çalıştığı ve babasının da avukatı olan Mühittin K. tarafından cnsel saldırıya maruz bırakıldığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre; ceza avukatı Mühittin K.’nın ofisinin ve evinin arandığı iddia edildi. Gazete Yolculuk'ta yer alan bilgiye göre avukat Köylüoğlu gözaltına alındı.

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Stajyer avukat, sosyal medyada "Can güvenliğimden endişe ediyorum. Arkamda durabilecek sizlerden başka kimsem yok. Lütfen sessiz kalmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum" demişti.