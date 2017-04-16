T24 LogoT24 Logo
Gündem

Stajyer avukat adliyede darp edildi

Mersin Barosu’na kayıtlı stajyer avukat D.K, iki memur tarafından darp edildiğini söyledi

16 Nisan 2017 00:29

Mersin Barosu’na kayıtlı stajyer avukat D.K, adliyede görevli iki memur tarafından darp edildiğini belirterek, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin’de önceki gün saat 15.00 sıralarında Mersin Adliyesi’nin 8. Katındaki ağır ceza ilamat bürosuna giden stajyer avukat D.K, bürodaki bir  memurla tartıştı. Stajyer avukat D.K,  memurdan kendisine yönelik üslubuna dikkat etmesini  istediğini ve daha nazik olabileceğini söyleyediğini bunun üzerine memurun “Sen kimsin” diye çıkıştığını,  “Sen kimsin” diye karşılık vermesi üzerine memurun yerinden kalkarak kendisini iteklediğini anlattı.

Kendisinin de itekleyerek karşılık vermesi üzerine arkadan gelen kadın memurun kendisine tokat attığını ve yüzünü çizdiğini ifade eden D.K.  bu arada tartıştığı diğer memurun boğazını sıktığını söyledi.  Kavgayı büroya gelen polislerin ayırdığını anlatan D.K, darp raporu alarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyusunda bulundu. Avukat D.K, darp edildiğine ilişkin fotoğrafları da sundu.S avcılık olayla ilgili inceleme başlatırken ilamat bürosunda görevli iki memur da olayı tutanak altına aldı.

 

ETİKETLER

mersinadliyedarpşikayetavukat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24