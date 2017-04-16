Stajyer avukat adliyede darp edildi

Mersin Barosu’na kayıtlı stajyer avukat D.K, adliyede görevli iki memur tarafından darp edildiğini belirterek, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin’de önceki gün saat 15.00 sıralarında Mersin Adliyesi’nin 8. Katındaki ağır ceza ilamat bürosuna giden stajyer avukat D.K, bürodaki bir memurla tartıştı. Stajyer avukat D.K, memurdan kendisine yönelik üslubuna dikkat etmesini istediğini ve daha nazik olabileceğini söyleyediğini bunun üzerine memurun “Sen kimsin” diye çıkıştığını, “Sen kimsin” diye karşılık vermesi üzerine memurun yerinden kalkarak kendisini iteklediğini anlattı.

Kendisinin de itekleyerek karşılık vermesi üzerine arkadan gelen kadın memurun kendisine tokat attığını ve yüzünü çizdiğini ifade eden D.K. bu arada tartıştığı diğer memurun boğazını sıktığını söyledi. Kavgayı büroya gelen polislerin ayırdığını anlatan D.K, darp raporu alarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyusunda bulundu. Avukat D.K, darp edildiğine ilişkin fotoğrafları da sundu.S avcılık olayla ilgili inceleme başlatırken ilamat bürosunda görevli iki memur da olayı tutanak altına aldı.