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Staj yaptığı hastanede intihar etti

Bedir ALTUNOK/ KARS,(DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi  Mahmut K

16 Şubat 2018 14:00

Bedir ALTUNOK/ KARS,(DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi  Mahmut K. (24) staj yaptığı hastanenin tuvaletinde koluna yüksek dozda ilaç enjekte ederek yaşamına son verdi.
Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu\'nda gece öğrenim gören Anestezi bölümü öğrencisi Mahmut K. dün staj yaptığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde arkadaşlarına \"Lavobaya gidiyorum\" dedikten sonra yanlarından ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen Mahmut K.\'yi merak eden arkadaşları tuvalete gitti. Arkadaşlarını yerde cansız bulan öğrenciler görevlilere haber verdi. Mahmut K.\'nin koluna yüksek dozda anestezik ilaç enjekte ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Öğrencinin cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahmut K.\'nin cenazesi bugün ailesi tarafından memleketi Tokat\'a götürülecek.

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