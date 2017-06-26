Staj için güzellik yarışması düzenlendi!

Çekya'da bir nükleer santral, düzenlediği güzellik yarışmasının birincisine iki haftalık "prestijli stajyerlik" ödülü vaat etti. Yarışmaya katılan yeni mezun 10 kişi, bikiniyle santralin çeşitli bölümlerinde poz verdi. Firma, daha sonra gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, staj için düzenlenen güzellik yarışmasında fotoğraflar Facebook'ta paylaşılarak kullanıcıların oylamasına sunuldu. İnsan hakları avukatı ve eşit fırsatlar danışmanı Petra Havlikova, Çekyalı aktualne.cz'ye yaptığı açıklamada "Yarışma tamamen etik dışı. 2017 yılındayız ve bir insanın iyi görünüşü nedeniyle mesleki bir avantaj kazanmasını inanılmaz buluyorum" ifadelerini kullandı.

Firma gelen tepkiler üzerinde güzellik yarışması nedeniyle özür diledi.