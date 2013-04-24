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Spor

Stadyumdaki ölüm için Galatasaray'a dava

Geçen yıl Arena'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç taraftarın ailesi, Galatasaray Kulübü'nden tazminat istedi

24 Nisan 2013 12:42

Türk Telekom Arena Stadyumu'nda  geçen yıl oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında kalp krizi geçirerek ölen Fatih Çalışkan'ın ailesi, Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Medikal Park Sağlık Hizmetleri AŞ.'ye tazminat davası açtı.

25 yaşındaki Fatih Çalışkan'ın ailesi gerekli sağlık önlemlerini almadığı iddiasıyla toplamda 290 bin liralık tazminat davası açtı.

Milliyet'de yer alan habere göre, Fatih Çalışkan geçen yıl 22 Nisan'da kardeşiyle birlikte Galatasaray - Fenerbahçe maçına gitti. Devre arasında kardeşine bayılacağını söyleyen Çalışkan, başını kardeşinin omzuna yasladı. Ardından da fenalık geçirdi. Etrafta güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yoktu. Taraftar ambulans diye bağırdı. Bunun üzerine güvenlik ve sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Çalışkan'ı tribünden indirdi.

İddiaya göre; Çalışkan'a müdahale edilen sağlık odasında taşınabilir elektroşok cihazları yoktu. Stadyumda 55 bin seyirci, birçok ambulans vardı. Ama hiç elektroşok cihazı bulunamadı. Stadyumdaki ambulansların hiçbiri Çalışkan'ı almadı. Dışarıdan çağrılan ambulans 20 dakika beklendi.

Çalışkan, rahatsızlanmasından tam bir saat sonra 20.43'te Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki doktorlar, hastanın bilincinin kapalı, solunum ve kalp atışının da durmuş olduğunu kayıtlara geçirdi. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Çalışkan kurtarılamadı.

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