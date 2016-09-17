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Spor

Stadyumdaki hava durumuna saatlik takip

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Hava tahmini yapılan statlar belirlendi

17 Eylül 2016 13:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla "Stadyum Tahmin Sistemi" uygulamasını başlattı. Artık statlardaki hava durumuna ilişkin verilere, genel müdürlüğün internet sitesinden günlük ve saatlik olarak ulaşılabiliyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni uygulamasıyla kara yolları, havacılık, denizcilik, ziraat ve toz gibi özel alanların yanı sıra, karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasındaki hava durumu hakkında bilgi sahibi olunmasının, sporcu sağlığı ve performansı için önemli olduğuna dikkat çekti.

Genel Müdürlüğün açıklamasında şöyle dendi:

"Hava durumu, atmosfer şartlarından etkilenen ortamlarda yapılan spor faaliyetlerinde, gerek sporcuların sağlık durumları gerekse müsabakanın sonucu açısından önemlidir. Örneğin, motor sporlarında yağmur yarışın sonucunu etkilerken, kısa mesafe atletizm yarışlarında, limitlerin dışında bir rüzgar şiddeti kırılan rekorun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

"Özellikle aşırı sıcak ve soğuk havalarda yapılan karşılaşmalarda sporcuların olumsuz etkilendikleri ve hatta hayatlarını kaybettikleri bilinmektedir. Bu nedenle müsabaka öncesi ve müsabaka sırasındaki hava durumu hakkında bilgi sahibi olunması, sporcu sağlığı ve performansı anlamında önemlidir.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla Stadyum Tahmin Sistemi uygulaması başlatılmıştır. Bu sistem, saatlik olarak sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve şiddeti ile hava durumu bilgileri sağlamaktadır. Test aşamasındaki sistemin, ilgililerden gelecek görüşler doğrultusunda içerik olarak zenginleştirilmesi düşünülmektedir."

İşte o statlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Hava tahmini yapılan Süper Lig takımlarının karşılaşma yaptığı statlar şöyle belirlendi:

Adana- 5 Ocak Fatih Terim, Alanya Oba, Ankara- 19 Mayıs, Osmanlıspor, Antalya- Arena, Bursa- Büyükşehir, Gaziantep- Kamil Ocak, İstanbul- Vodafone Arena,Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu, Türk Telekom Ali Sami Yen, Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Fatih Terim, Karabük- Dr. Necmettin Şeyhoğlu, Kayseri- Büyükşehir Belediye, Kadir Has, Konya- Büyükşehir Belediye Atatürk, Rize- Yeni Rize Şehir, Trabzon- Hüseyin Avni Aker.

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