-STADYUMDA ÇALIŞAN 1 İŞÇİ ÖLDÜ LAHEY (A.A ) - 07.07.2011 - Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından FC Twente'ye ait onarımda olan Grolsch Veste adlı stadyumun çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçilerden birinin öldüğü belirtildi. Olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Enschede Belediye Başkanı Peter den Oudsten, 1 kişinin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını söyledi. Belediye Başkanı, hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu kaydetti. Kazayla ilgili belediyede bir kriz ekibinin oluşturulduğunu aktaran Oudsten, açılan özel bir telefonla mağdurların yakınlarına bilgi verildiğini ifade etti. Son yıllarda yıldızı giderek parlayan, iki sezon önce Hollanda'da şampiyon olan ve geçen sezon da ligi ikinci sırada bitiren FC Twente'nin stadında, seyirci kapasitesinin artırılması amacıyla inşaat çalışması başlatılmıştı. Stadın, 24 bin olan seyirci kapasitesinin inşaattan sonra 30 bine çıkarılması hedefleniyordu.