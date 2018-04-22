Stadyum otoparkındaki cinayetin nedeni telefondaki aşk yazışmaları

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında kardeşi Sevgi A. (23) ve baldızı Ceylan P.\'yi (29) tabancayla yaralayan, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli\'yi (31) de öldüren Fevzi A.. (34), Cihanbeyli ilçesinde yakalandı. Fevzi A.\'nın, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli ile kız kardeşinin aşk yazışmalarını gördüğü, çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi 1 çocuk babası Fevzi A., dini nikahla evli olan kardeşi Sevgi A. ve baldızı Ceylan P.\'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Ardından da baldızı Ceylan P.\'nin birlikte yaşadığı 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli\'yi çağırdı. Bir süre sonra Yaşar Telli de geldi. Fevzi A., Telli\'ye, \'\'Baldızımla birliktesin. Üç çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın\'\' diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi A., Telli\'ye, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Vücudunun 4 kurşun isabet eden Telli, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren Sevgi A. ve Ceylan P.\'nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA \'YA CAN ALACAĞIM, YA CANIMDAN OLACAĞIM\'

Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp kaçan Fevzi A., bugün Cihanbeyli ilçesinde polis tarafından yakalandı. Fevzi A.\'nın olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından \'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan bir sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahasında ya can alacağım, ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım\' mesajını paylaştığı görüldü. Cinayetin ardından ise \"Çoğunuzu seviyorum Allah\'a emanet olun. Ben dedim ki yapmayın\" diye mesaj yayınladı.



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