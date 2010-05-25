Stadı yakanlar gözaltında

T24-



Edinilen bilgiye göre, maç sonrası yaşanan taşkınlık sonucu tribünleri ateşe verdikleri ve olay çıkarttıkları öne sürülen 10 kişi, stat kameralarınca çekilen videolarda yapılan incelemelerle belirlendi.





Tespit edilen 10 şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.