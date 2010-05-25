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Spor

Stadı yakanlar gözaltında

İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadı'nda geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası olay çıkarttıkları öne sürülen 10 kişi gözaltın

25 Mayıs 2010 03:00

T24- İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadı'nda geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası olay çıkarttıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, maç sonrası yaşanan taşkınlık sonucu tribünleri ateşe verdikleri ve olay çıkarttıkları öne sürülen 10 kişi, stat kameralarınca çekilen videolarda yapılan incelemelerle belirlendi.


Tespit edilen 10 şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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