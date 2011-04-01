Stadı kana bulayacaktı!

T24 - Alman polisi, Nuri Şahin'in forma giydiği Borussia Dortmund'un ligde Hannover ile cumartesi günü karşılaşacağı maç öncesi Signal-Iduna Park Stadyumu'na bomba saldırısı hazırlığında olan bir kişiyi yakaladı.



Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri stadyumun yakınlarında bulunan Krefeld bölgesinde ve stadyumun yakınında bir yerde yer altına saklanan patlayıcıları ele geçirdi. İslami eğilimleri bulunduğu öne sürülen saldırganın cumartesi günü oynanacak maçta taraftarları hedef almayı planladığı öne sürülürken saldırıyı azmettiren kişi ya da kişilerin araştırılmasına başlandı.



Stadyumda yapılan yapılan aramalarda, bomba düzeneğinin yanı sıra silah ve patlayıcılar da ele geçirildiği açıklandı.