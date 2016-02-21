Stadı Avcılar Belediyespor’un başlarına yıktılar!

U15 Takımı'nın haksız penaltıyı taca göndermesi ile Fair Play örneği sergileyen Avcılar Belediyespor, maçlarını oynadığı Turgut Özal Stadı'nın yıkılması nedeniyle mağdur oldu. Kulüp Başkanı Burak Çetincan'ın, "Stat yıkılırken içeride eşyaları koliliyorduk" dedi.

Feyyaz Uçar, Adem Çalık, Barış Sinan Üstün, Süper Amatör Lig’de mücadele eden Avcılar Belediyespor'un futbola kazandırdığı isimlerden birkaçı. Avcılar futbolcu, son olarak U15 takımının sportmenliğiyle gündeme geldi. Göktürk Sarayspor karşısında 1-0 yenik durumdayken, şampiyonluğu riske atmak pahasına haksız penaltıyı taca göndermişti. Fair Play örneğiyle alkış alan ekip, şampiyonluk ipini göğüsledi ve Türkiye Şampiyonası için gün saymaya başladı.

Radikal’den Ebru Şahin’in haberine göre, Avcılar'ın altyapı antrenörlerinden Altuğ Canhoroz, "Cenk Balkan hocamızla birlikte oyunculara hep söylediğimiz bir şey vardır. Önemli olan sahanın dışı. Bu sadece lafta değil. Teknik anlamda zor bir süreçten geçmemize rağmen Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. İçinde bulunduğumuz olumsuz şartlarda dahi gösterdiğimiz bu performans bizim için büyük gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

75 kişi aynı anda antrenman yapıyor!

Anrenör Canhoroz'un vurgu yaptığı olumsuz şartların başında stadyum sorunu geliyor. Zira 1980 yılından bu yana kullanılan Turgut Özal Stadı'nın yıkımı nedeniyle mağdur olan 5 takımdan biri de Avcılar Belediyespor. Artık maçlarını Firuzköy Spor Tesisleri’nde oynayacağı belirtilen Avcılar Belediyespor, Spor Müdürlüğü tarafından saha kullanımının saatlere bölünmesi sebebiyle zor anlar yaşıyor.

Avcılar Belediyespor Başkanı Burak Çetincan, "Tamamen kendi olanaklarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazı antrenmanlarda 75 kişi aynı anda sahayı paylaşmak durumunda kalıyor. Turgut Özal Stadyumu’nda da belirsizlikler nedeniyle 4 ay loş ışıkta antrenman yaptık. Bu şartlarda çocukları spora kazandırmak için var gücümüzle çabalıyoruz. Altyapı problemlerimiz çok fazla. Amatör Kulüplerdeki bu sorunlar spora ciddi zarar veriyor. Turgut Özal Stadyumu bizim evimizdi. Tesis sayısının artması gerekirken, var olan tesisler de yıkılıyor" şeklinde konuştu.

"Eşyaları kolilerken vinçle vurdular"

6 Ocak tarihinde yıkım ile ilgili yazı geldiğini ve 15 Ocak’ta yıkıma başlandığını belirten Başkan Çetincan, "Bazı eşyaların taşınabilmesi için ek süre istedik, ama vermediler. İçeride eşyaları kolilerken, vinçle yukarıdan yıkım çalışması başlatıldı. Her şeyin bu kadar kısa sürede olmasını anlayamıyoruz. 5 takım mağdur oldu. Çok güzel bir düzenimiz vardı. Yeni stadyum teminatı da almadık” dedi.

"Onlarla gurur duyalım"

Sporcu gençler yetiştirmenin önemine vurgu yapan Avcılar Belediyespor Başkanı, "Çocukları sokaktan kurtarmak, işin kültürünü temelini vererek her anlamda başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle eğitimlerinden geri kalmalarına da gönlümüz razı değil. 2-3 defa sınav tarihlerine denk geldiği için maç ertelettik. Profesyonel ligler gelsin bizden futbolcu alsın, biz de onlarla gurur duyalım. Türkiye şampiyonu olmayalım ama sporu yaşam biçimi haline getiren sağlıklı bir jenerasyon yetiştirelim. Bizim düşüncemizde, gol yedik ya da mağlup olduk diye bir şey yok. Önemli olan oyun" dedi.

Galatasaray, Kadir Uçar ve Erman Kılıç'ın peşinde

Avcılar Belediyesi ve bu işe gönül veren sporseverlerin yardımlarıyla başarıya ulaşmaya çalıştıklarını belirten Başkan Burak Çetincan, "Amatör kulüplerin sponsorluklarla ilgili ciddi sıkıntıları var. Bir çok şampiyonluğumuz var ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle profesyonel lige çıkamıyoruz. Profesyonel liglere 20’nin üzerinde oyuncu verdik. Şu an U15 takımından Kadir Uçar ve Erman Kılıç, Galatasaray’ın değerlendirme sürecinde. U17’den 2 oyuncu ise ara transferle Başakşehir’e transfer oldu. U17 Türkiye Şampiyonası’na gidiyoruz, oyuncu kaybı için doğru biz zamanlama değil. Ancak önemli olan kupa değil, sporcu kazanmak. Umarız transfer olan tüm sporcularımız gittikleri takımlarda başarılarını devam ettirir" diye konuştu.