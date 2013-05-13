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Spor

Stadda kalp krizi geçiren Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti

41 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı tribünde fenalaşıp, hayatını kaybetti

13 Mayıs 2013 16:44

Kadıköy'de dün oynanan derbiyi tribünde izleyen Fenerbahçe taraftarı Hamza Atıcı (41) fenalaşıp hayatını kaybetti. Atıcı'nın ölümüne maç oynanırken geçirdiği kalp krizinin neden olduğu sanılıyor.


İkinci yarı fenalaştı


Edinilen bilgilere göre maçın ikinci yarısında stat içinde kalp krizi geçiren Hamza Atıcı (41) hemen ambulansa alındı. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Atıcı'nın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk bulgulara göre Atıcı'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.


'Fenerbahçe taraftarıydı'


Kesin ölüm nedeninin tespiti için Hamza Atıcı'nın cenazesi hastane morgundan Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hamza Atıcı'nın bir yakını, "maç esnasında kalp krizi geçirmiş, hastaneye getirilirken yolda vefat etmiş. Fenerbahçe taraftarıydı gece 02.30 sıralarında haberimiz oldu" diye konuştu. Hamza Atıcı'nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

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