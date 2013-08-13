'Stada girişte alkol kontrolü yasaya aykırı'

Fenerbahçe- Galatasaray arasında önceki gün Kayseri’de oynanan maç öncesi bazı taraftarlar bir sürpriz ile karşılaştı. Stada girmek isteyen bazı taraftarlara alkol kontrolü yapıldı. Gerekçe olarak ise sporda şiddetin önlenmesi olarak bilinen yasa gösterildi. Ancak yasada bu konuda açık bir hüküm yok. Hukukçular uygulamaya tepkili. Avukat Turgut Kazan, alkol kontrolüne tabi tutulan kişilerin dava açabileceklerini söyledi.

Kayseri'de oynanan Süper Kupa maçı öncesi bazı taraftarlar alkol kontrolünden geçirildi. Uygulama ile ilgili ‘uyarı’ ise maç öncesi Kayseri Emniyeti’nden gelmişti. Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Stada alkollü gelen sporseverler, gerek stat çevresi gerekse stada girişte alkol muayenesinden geçirilecek'' demişti. Mustafa Aydın, aksi davranışlar hakkında ise 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca hapis ve para cezası uygulanacağına işaret etmişti.

Kadir Has Stadı önünde yapılan alkol kontrolü de 6222 sayılı kanun hükümlerine dayandırıldı. Ancak kanunda bu konuda açık bir hüküm yok. Üstelik uygulama için düzenlenen bir yönetmelik de yok. Yasanın ilgili maddelerinde birinde “Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanına alınmaz” hükmü yer alıyor. Ancak, bu etkinin nasıl anlaşılacağı konusunda bir belirsizlik söz konusu.

Yasa, kapıda kontrole izin vermiyor

Hürriyet muhabirine bilgi veren Av. Turgut Kazan, 6222 sayılı yasanın, hiçbir şekilde, maç öncesi alkol kontrolü yapılmasına uzun vermediğine işaret etti. Kayseri’deki uygulama için “Üfletemezsiniz” diyen Av. Kazan şunları kaydetti: “6222 sayılı yasa hiçbir şekilde böylesi bir uygulamaya izin vermiyor. İnsanlar, stat tepki gösterecek diye bunu önlemeye çalışmak büyük ayıp. Kapıda alkol uygulaması fotoğraflarını görünce dehşete kapıldım. Savunulamayacak bir görüntü. Korkunç bir olay. Toplumu cendereye sokma girişimi bu. Bu türden uygulamalar polis devletinde olur. Bu aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. Bu uygulamaya maruz kalanlar, her türlü yasal haklarını arayabilirler.”

'Stad kapısında yapan, sokakta da yapar'

Av. Fatih Volkan, 6222 sayılı yasanın, stad girişinde alkol kontrolü yapılmasına izin vermediğini kaydederek "Bu işin sonu, sokaktan insanı çevirip, alkol muayenesine tabi tutmaya kadar gider. Bu aynı zamanda kişilik haklarına da aykırıdır" dedi.

'Belirsizlik var; sporcuları da kapsar'

Av. Fırat Epözdemir, ‘Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanına alınmaz…’ hükmüne işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Kanun metninden açıkça anlaşılacağı üzere, ‘Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi...’ denmesiyle spor alanına giren herkesin yani, sporcular, teknik adamlar ve benzeri kişilerin de bu kontrollere tabi tutulması gerekir.”

Hukuki değil

Av. Ayşin Sincar ise, 6222 sayılı yasaya dayandırılarak Galatasaray-Fenerbahçe maçında alkol kontrolü uygulamasının doğru olmadığını söyledi. Av. Sincar değerlendirmesinin devamında “Çünkü yasa açıkça alkol aldığı anlaşılan kişiden bahsetmektedir. Bu konuda düzenlemiş herhangi bir yönetmelik de yoktur. Şayet, alkol kontrolü yapılmasına cevaz veren bir yönetmelik düzenlenir ise, o zaman 6222 sayılı kanuna aykırılığı gündeme gelecektir. Bize göre yapılan uygulama doğru değildir.”