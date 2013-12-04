Belediyenin stad inşaatında iskele çöktü, 5 yaralı

Konya'da yapımı devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın inşaatında beton dökümü sırasında iskeleler çöktü. Yaralanan 5 işçi tedavi altına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre olay, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde belediye tarafından Torku Konyaspor için yaptırılan Konya Büyükşehir Belediyesi Stad inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, işçiler tribünler için beton döktüğü sırada iskeleler ağırlığı kaldıramaması sonucu devrildi. 5 işçi devrilen iskelelerin altında kaldı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 4 yaralıyı iskelelerin altından çıkartarak ambulanslara taşıdı. Ekipler daha sonra iskelelerin altında yaralı aradı. 'İmdat' seslerini takip eden itfaiye ekipleri zemin kata düşen yaralı işçiyi buldu. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.