Stacey Abrams, ABD'nin ilk siyahi kadın vali adayı oldu

ABD’nin Georgia eyaletinde, siyahi Stacey Abrams, Demokrat Parti'den vali adayı oldu. Abrams, ülkenin ilk siyahi kadın vali adayı oldu.

CNN Politics’de yer alan habere göre, seçimlerde genelde Cumhuriyetçilerin galip geldiği bir eyalet olan Georgia’da Abrams genel seçimleri kazanırsa, ABD’nin tarihindeki ilk Afro-Amerikan kadın valisi seçilmiş olacak.

Öte yandan 2006 yılından bu yana Georgia’da hiçbir demokrat aday vali olamadı.

Şimdiye kadar yapılan anketlerin ortalamasına göre Abrams, Cumhuriyetçi rakibi Casey Cagle’dan 5.5 puan geride.