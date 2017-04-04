St. Petersburg'da patlama: Detaylı soruşturma sürüyor

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir metroda meydana gelen patlamada en az 10 kişi öldüğü, 50'ye yakın kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Yaklaşık 5 milyonluk nüfüsa sahip kentin merkezindeki patlama, yerel saatle 14.40 gibi Senneya Meydanı ve Teknoloji Enstitüsü adlı metro durakları arasında bir vagonda meydana geldi.

Interfax haber ajansının soruşturma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hareket halindeki bir metroda meydana gelen patlamaya bir koltuğun altına yerleştirilen patlayıcının neden olduğu bildirildi. Soruşturma komitesi olayın bir terör saldırısı olduğundan yola çıktıklarını ancak diğer ihtimallerin de göz önünde tutulduğunu duyurdu.

Rus basınında soruşturma ekiplerinin patlama ile ilgili iki şüphelinin peşinde olduğu bildirildi. Interfax’ın haberinde bu şüphelilerden birinin bomba yüklü evrak çantasını metro koltuğunun altına yerleştirdiği belirtildi. Diğer şüphelinin de Ploşçad Vosstaniya adlı metro istasyonuna bomba yerleştirdiği kaydedildi. Ancak bu ikinci patlayıcının güvenlik güçlerince patlamadan etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yetkililer metrodaki patlamada yaklaşık 200-300 gram TNT patlayıcısı kullanıldığını tahmin ediyor. Patlamanın etkisini artırmak için şarapnel kullanıldığı belirtiyor.

Patlamanın yaşandığı sırada St. Petersburg'da Beyaz Rusya Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve patlamanın nedeninin ortaya çıkarılacağına dair söz verdi. Putin "terör dahil tüm olasılıkların" değerlendirildiğini duyurdu.

Tüm dünyadan Rusya'ya başsağlı mesajları

Rusya halkı ve Putin'e tüm dünyadan başsağlığı mesajları yağdı. BM Genel Sektereri Antonio Guterres, sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti ve "Bu korkunç olayın sorumluları hesap vermelidir" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Putin’e başsağlığı mesajlarını ileterek "Tüm işaretler bunun korkakça bir saldırı olduğunu gösteriyor. Eğer öyle ise en sert biçimde kınadığım barbarca bir eylemdir ve sorumluların bunun hesabını vermesi gerekir" dedi. Ölenlerin yakınlarına "acılarını paylaştığını" ileten Merkel, yaralılara da acil şifalar diledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin’de yaptığı açıklamada "Birçok insanın ölümüne sebebiyet veren patlamanın yaşandığı St. Pertersburg’dan gelen haberleri dehşet ve üzüntü içinde izliyorum" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da "Terörün her türlüsüne karşı olunduğunu defaatle açıklamış bir ülke olarak bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi ve "hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına, Rus yönetimine ve dost Rus halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

St. Pertersburg'daki patlamadan dolayı "şaşkınlık ve üzüntü" içerisinde olduğunu kaydeden AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de "Bu barbarca eylemlerin hiçbir açıklaması olamaz" diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı "kesinlikle korkunç bir şey" olarak nitelendirdi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da daha önce birçok kişinin hayatına mal olan metro istasyonlarına yönelik çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Bunların çoğu Çeçen kökenli radikal İslamcı teröristlerle ilişkilendirilmişti. Ancak Devlet Başkanı Putin'in memleketi St. Petersburg’da ise şimdiye dek ölümle sonuçlanan bir saldırı düzenlenmemişti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/GA