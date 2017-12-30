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Dünya
Deutsche Welle

St. Petersburg saldırısının zanlısı yakalandı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde çarşamba akşamı düzenlenen saldırının faili olduğundan şüphelenilen kişinin yakalandığı bildirildi.

30 Aralık 2017 22:39

Rusya'nın St. Petersburg kentinde çarşamba akşamı bir süpermarkette düzenlenen saldırının olası failinin yakalandığı bildirildi. Rus İç İstihbarat Servisi (FSB) tarafından Moskova’da yapılan açıklamada, cumartesi günü düzenlenen operasyonda saldırının faili olduğu düşünülen kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şüphelinin ifadesinin alındığı kaydedildi. Ancak operasyona ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

St.Petersburg’da çarşamba akşamı Perekrestok adlı süpermarkette meydana gelen patlamada 13 kişi yaralanmıştı. Süpermarkette bir dolabın içindeki çantaya konulan patlayıcının el yapımı olduğu belirtilmiş, içinde 200 gram ağırlığında dinamit bulunduğu ve etrafa daha fazla tahribat vermesi amacıyla şarapnel parçalarıyla doldurulduğu açıklanmıştı.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Cuma günü ise saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Örgütün propaganda aracı olarak bilinen Amaq adlı internet sitesinden cuma günü yapılan açıklamada “Halifeliğin askerlerinin St. Petersburg’a bomba yerleştirmeyi başardığı” belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, St. Petersburg’daki patlamayı bir “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti.

Rusya’nın ikinci büyük kenti olan St. Petersburg, 2018'deki Dünya Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak kentler arasında bulunuyor.

St. Petersburg’da nisan ayında düzenlenen saldırıda ise 16 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı, El-Kaide ile bağlantısı olan bir grup üstlenmişti.

AFP/dpa/DW/BW/JD

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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