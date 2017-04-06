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Dünya

St. Petersburg saldırısı Fransa'yı da harekete geçirdi; yeni önlemler alındı

Paris’te toplu taşıma araçlarında gerekçesiz kimlik sorulabilecek

06 Nisan 2017 00:10

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki saldırıdan sonra Paris’te toplu taşıma araçlarında polise gerekçesiz kimlik sorma ve üst arama yetkisi verildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in Emniyet Müdürü Michel Cadot, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki metro saldırısından sonra başkentte toplu taşıma araçlarında geçici olarak polise gerekçesiz kimlik sorma, üst ve valiz arama izni verdi.

Cadot tarafından olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde yayınlanan genelgede, bugün 07.00 - 22.00 saatleri için polise verilen bu yetkinin gerektiği takdirde uzatılabileceği bildirildi.

RTL televizyon kanalı, valilik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde bu genelgenin, St. Petersburg metrosundaki patlamanın ardından alınan önlemler çerçevesinde yayınlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, St. Petersburg'daki saldırının ardından özellikle metro istasyonları ve tren garlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve buralara polisin yanı sıra ilave jandarma birliklerinin de gönderildiği bildirilmişti.

 

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