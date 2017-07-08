St. Pauli'den G20 protestocularına destek

Türkiye Süper Lig'den Beşiktaş ile renkleri ve taraftarlarının bağı dolayısıyla 'kardeş kulüp' olarak anılan St. Pauli, G20 protestocularına destek kararı aldı. Almanya 2. Lig'inde mücadele eden kulüp, G20 zirvesini protesto amaçlı gelen göstericilere kamp yasakları nedeniyle stadyumda yatacak yer sunacaklarını açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Millerntor Stadı'ndaki tribünlerin altında 200 kişiye yatma imkanının verilebileceğini bildiren sol alternatif taraftarlarıyla ünlü futbol kulübü St. Pauli'nin yönetimi, ayrıca protestocuların burada tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını gidermesinin de mümkün olduğu duyuruldu. Ayrıca protestoların organizatörleri tarafından stadyumda mobil mutfak kurulacağı bildirildi.

Basın merkezine de ev sahipliği yapıyor

G20 zirvesi öncesinde Hamburg'a gelen protestocular için hala yatacak yer açığı var. Kulüp yönetiminden "Yes we camp" (Evet, kamp yapıyoruz) başlığıyla yapılan basın açıklamasında bu karar ile 'insan hakları, ifade özgürlüğü ve toplanma hakkı konusunda bir tavır sergilemek' istedikleri dile getirildi.

Çarşamba gününden bu yana alternatif bir basın merkezine de ev sahipliği yapan Millerntor Stadı, G20 Zirvesi'nin yapılacağı Hamburg fuar alanına sadece birkaç yüz metre uzaklıkta.