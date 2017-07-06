St. Pauli kulübü stadyumunu G20 protestocularına açıyor

Hamburg'daki St. Pauli futbol kulübü, sol alternatif taraftarlarıyla ünlü bir futbol kulübü. Kulüp yönetimi bu nedenle, şehirde düzenlenen G20 zirvesini protesto etmek için gelen göstericilere stadyumda yatacak yer sunulacağını açıkladı. Millerntor Stadı’ndaki tribünlerin altında 200 kişiye yatma imkanının verilebileceğini bildiren St. Pauli yönetimi, ayrıca protestocuların burada tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını gidermesinin de mümkün olduğunu duyurdu. Ayrıca protestoların organizatörleri tarafından stadyumda mobil mutfak kurulacağı bildiriliyor.

"İfade özgürlüğü için bir işaret"

G20 zirvesi öncesinde Hamburg'a gelen protestocular için hala yatacak yer açığı var. Kulüp yönetiminden "Yes we camp" (Evet, kamp yapıyoruz) başlığıyla yapılan basın açıklamasında bu karar ile "insan hakları, ifade özgürlüğü ve toplanma hakkı konusunda bir tavır sergilemek" istedikleri dile getirildi. St. Pauli futbol kulübünün canlı bir kültürü simgelediği ve desteklediği belirtildi.

Çarşamba gününden bu yana alternatif bir basın merkezine de ev sahipliği yapan Millerntor Stadı, G20 Zirvesi'nin yapılacağı Hamburg fuar alanına sadece birkaç yüz metre uzaklıkta. Şehirde daha önce kiliseler ve Hamburg tiyatrosu da göstericilere yatacak yer sunmuştu.

G20 zirvesini protesto için şehre gelen göstericilerin konakladıkları kamplar, günlerdir tartışma konusu oluyor. Güvenlik yetkilileri, parklarda çadır kampları kurulmasını engellemiş, Hamburg Yüksek İdare Mahkemesi ise Çarşamba günü iki parkta 600 çadır kurulmasına izin vermişti.

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DW/AFP/SID, AÜ/BD