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Spor

ST ETIENNE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU  ANKARA (A.A)

27 Eylül 2010 13:55

-ST ETIENNE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU  ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Fransa Ligue 1'de 7. hafta maçları cumartesi ve pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftaya lider giren St. Etienne, ezeli rakibi Lyon'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı ve puanını 16'ya çıkartarak ligin zirvesindeki yerini korudu. Haftanın maçı olarak kabul edilen karşılaşmanın tek golünü 75. dakikada Dimitri Payet attı ve futbolcu, kötü gidişe son vermek için bu maçı fırsat bilen Lyon'u yıkan isim oldu. Payet, bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkartırken, takımı 1993 yılından bu yana ilk kez Gerland Stadı'nda galip gelmiş oldu. 7 maçta sadece 5 puan alabilen Lyon ise ligde 18.'liğe geriledi. Ligue 1'de toplu sonuçlar şöyle: Racing Lens: 0 PSG: 2 (Yohan Demont 49, Nene 90+3) Stade Brest: 1 (Nolan Roux 77) Valenciennes: 0  Toulouse: 1 (Antoine Devaux 75) Lille: 1 (Gervinho 27) Lyon: 0 St Etienne: 1 (Dimitri Payet 75) Auxerre: 2 (Dennis Oliech 2,11) Nancy: 2 (Alexandre Cuvillier 17, Marama Vahirua 36) Caen: 0 Bordeaux: 0 Lorient: 2 (Kevin Gameiro 6, Lynel Kitambala 89) Monaco: 1 (Dieumerci Mbokani 26) Marsilya: 2 (Taye Taiwo 19, Lucho Gonzalez 61) Sochaux: 1 (Nicolas Maurice-Belay 75) Montpellier: 3 Olivier Giroud 41,48pen, Souleymane Camara 82) Arles-Avignon: 1 (Yann Kermorgant 60) Nice: 1 (Danijel Ljuboja 26) Stade Rennes: 2 (Stephane Dalmat 7, Victor Montano 77)

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