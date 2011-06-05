-SSM'DE NİTELİKLİ PERSONEL SIKINTISI ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Savunma Sanayii Müsteşarlığında (SSM) nitelikli personel sıkıntısı yaşanıyor. Son dönemde SSM'de işe alınan uzman yardımcılarının büyük bir kısmının henüz 3 yılını doldurmadan işten ayrıldıkları ve başka kamu kurumlarında göreve başladıkları ortaya çıktı. SSM, nitelikli personel sayısının artırılması için acilen önlemler alınması gerektiğini, kurumun geleceği adına bunun büyük önem taşıdığını bildirdi. Son yıllarda yerli helikopter, yerli savaş uçağı, yerli gemi, milli tank, insansız hava araçları, yerli uydu, milli piyade tüfeği gibi bir çok başarılı projeyi hayata geçiren SSM, iş yoğunluğuna rağmen personel sayısını artıramadı. Özellikle 2004 yılından itibaren SSM'nin işyükü sürekli artış gösterdi. Kurumda 2004 yılında proje başına 3 personel çalışırken bugün her proje üzerinde neredeyse 1 kişi çalışıyor. Halen 132 uzman, 51 uzman yardımcısı, 28 memur, 51 müdür, 68 sözleşmeli personel, 18 üst yönetici olmak üzere toplam 348 personelin görev yaptığı SSM'de 270 proje yürütülüyor. Sözleşmeye bağlanmış proje bedellerinin toplam tutarı ise 38 milyar liraya ulaşıyor. SSM'nin 2010 yılı Faaliyet Raporu'na göre, kurumda artan iş yüküne paralel olarak personel sayısında yıllar içerisinde arzu edilen artış sağlanamadı. Bugün gelinen noktada, yaklaşık maliyeti 25 milyar dolara ulaşan savunma proje portföyünün, son dönemdeki personel artışına rağmen, hala sınırlı sayıda personel ile sürdürüldüğü belirtilen raporda, ''Bu çerçevede, nitelikli personel sayısının artırılması amacıyla düzenli olarak personel alımını sağlayacak önlemlerin alınması elzemdir'' denildi. Raporda, kurumun geleceği için nitelikli personelin işe alınmasının, bu kişilerin gerekli donanıma kavuşturulmasının, üretkenliklerinin sağlanmasının ve elde tutulması için gerekli stratejik insan kaynakları yönetimi çabalarının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi. Raporun ''öneri ve tedbirler'' başlıklı bölümünde 2007 yılından itibaren gerçekleştirilen uzman yardımcısı istihdamında hedeflenen niteliklerde personelin işe alındığı, ancak bunların önemli bir bölümünün henüz 3 yılını doldurmadan işten ayrıldığı, diğer kamu kurumlarında göreve başladıkları ifade edildi. Bu durumun, SSM'nin sağladığı özlük hakları ile ilgili olduğunun değerlendirildiği belirtilen raporda şu görüşlere yer verildi: ''3238 sayılı Kanun, ülkemizde özel sektör ve teknoloji katkısını da sağlayarak bir savunma sanayii kurulmasını hedeflemiş ve bu görevi Müsteşarlığımıza tevdi etmiştir. Söz konusu Kanun, savunma sanayiimizin kuruluş dönemine yönelik olarak vizyoner ve günümüzde dahi geçerli olan hükümler getirmiştir. Bununla birlikte, TSK ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi ve bugün tasarım ve ihracat yapabilecek yeteneği haiz savunma sanayimizin gelişmişlik seviyesine uygun olarak yeniden kaleme alınması hem sektör hem de Silahlı Kuvvetlerimiz açısından kritik değer taşımaktadır. Sözkonusu değerlendirmeler ışığında, 3238 sayılı Kanun'un içeriğinin güncellenmesine ve çalışanların özlük haklarının benzeri seviyedeki kurumlar ile eşit hale getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.''