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SSK ve Bağkur emeklisine ücret zammı yasalaştı

Emekli maaşlarına Ocak 2016'dan itibaren 100 lira seyyanen zam yapılacak

25 Aralık 2015 19:27

SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına 2016 yılının ocak ayından itibaren ayda 100 lira seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Bu düzenlemenin de içinde yer aldığı 9 maddelik hükümet tasarısının son 3 maddesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. HDP’nin 100 liralık zammın 300 liraya çıkarılması, CHP’nin 100 liralık bu zammın Eylül 2015’ten itibaren emeklilere ödenmesi ve MHP’nin de bu zam yerine emeklilere her yıl Mart ve Eylül aylarında net asgari ücret kadar “Emekli Destek Ödeneği” verilmesine ilişkin önerileri ise AKP oylarıyla reddedildi.

 

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