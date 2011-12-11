SSCB sonrası Rusya'da en büyük protesto

T24 - Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Moskova'da düzenlenen en büyük mitinge binlerce kişi katıldı.



Kremlin'in güneyindeki Moskova Nehri üzerinde bir adada düzenlenmesine izin verilen gösteriye katılanların sayısı 50 bin civarında olarak açıklandı.



St. Petersburg'un da aralarında bulunduğu bazı kentlerde de gösteriler düzenlendiği bildirildi.



Komünistlerle milliyetçiler ve liberallerin arasındaki farklılıklara rağmen destek verdikleri mitingin katılımcıları, geçen hafta yapılan seçimlerde yapılan usülsüzlükleri protesto ediyor.



Başbakan Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya uğradığı destek kaybına karşın seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı.



BBC'nin Moskova'daki muhabirlerinden Steve Rosenberg, Putin'in geçmişte bu tür bir protesto eylemiyle karşı karşıya kalmadığını hatırlatıyor.



10 yıldan uzun süredir iktidarda olan Putin, önce devlet başkanı, şimdi de başbakan olarak ülkenin en sevilen ve güçlü siyasetçilerinden biri olarak görülüyordu.



Ancak göstericilerden biri BBC muhabirine, son gelişmeleri değerlendirirken ''Rusya değişiyor'' dedi.



''Adil Seçimler'' temalı eylemin katılımcılarının talebi pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin yeniden yapılması.



Polis katılımcı sayısının 25 bin civarında olduğunu söylerken, eylemin düzenleyicileri 100 bin kişiden bahsediyor.



Hafta boyunca Moskova ve St Petersburg'da düzenlenen Putin karşıtı mitinglerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.



Moskova'da miting için ise 50 binden fazla çevik kuvvet görevlisi ve toplumsal olaylara müdahale etmekle görevli asker sevkedildi.



BBC'nin Moskova'daki muhabiri Daniel Sandford, geçen hafta kentin bir demokrasiden çok polis devleti görüntüsü verdiğini söylüyor.

Putin ABD'yi suçluyor



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, seçimlerden sonra ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın "muhalefet grupları arasındaki bazı eylemcilere gereken ortamı hazırladığını" öne sürmüştü.



Rusya lideri, "Clinton onlara sinyal verdi, onlar da işareti alarak eyleme girişti" dedi.



Protestocuları "malum senaryoya uygun şekilde ve başkalarının siyasi çıkarları doğrultusunda hareket etmekle" suçlayan Putin, "Rus siyasetini etkilemek için yabancı ülkeler için çalışan kesimlerden hesap sorulacağını" söyledi.



Associated Press ajansının haberine göre, Vladimir Putin, Rusların çoğunun, son yıllarda Ukrayna ve Kırgizistan gibi ülkelerde gözlenen türde siyasi huzursuzluklar yaşamak istemediğini kaydetti.



