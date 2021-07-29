SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov'a yönelik darbe girişiminin son lideri de hayatını kaybetti

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1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'a yönelik başarısız darbe girişiminin hayatta olan son lideri Oleg Baklanov hayatını kaybetti.

Baklanov'un ölümünü Rusya uzay ajansı Roscosmos duyurdu. Baklanov, bir dönem SSCB’nin roket ve uzay endüstrisinin başındaydı.

Siyasetçinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

SSCB Savunma Konseyi’nin ilk başkan yardımcısı olan Baklanov, 1991'de Gorbaçov'un liberal reformlarından memnun olmayan bir grup siyasetçinin gerçekleştirdiği başarısız darbe girişiminin liderlerinden biriydi.

SSCB'nin dağılmasına giden sürecin önemli olaylarından biri kabul edilen darbe girişiminin liderleri 3 gün sonra tutuklanmıştı. Baklanov, Sovyetler dağıldıktan 2 sene sonra, 1993'te serbest bırakıldı ve hakkında af çıkarıldı.

Geçen sene darbenin organizatörlerinden bir başka isim olan SSCB'nin uzun süre savunma bakanlığını yapan son mareşali Dmitri Yazov hayatını kaybetmişti.