SsangYong kredi borcu nedeniyle iflas etti

Güney Koreli otomotiv firması SsangYong, 55 milyon dolarlık kredi borcu sebebiyle iflas başvurusunda bulundu.

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, kredi borcundan dolayı iflas başvurusunda bulundu. 55 milyon dolarlık kredi borcu olan şirket bundan 10 yıl önce de mali sıkıntılarla boğuşmuş Hintli Mahindra'nın SsangYong'un yüzde 75'ini satın alarak iflastan kurtarması sonrasında yoluna devam etme kararı almıştı.

Şirketten yapılan ve yabancı finans kuruluşları ile geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığının bildirildiği açıklamada, "İçinde bulunduğumuz süreçten çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz" denildi.