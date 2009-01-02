Sri Lanka'dan Tamil Kaplanları'na darbe

Sri Lanka hükümeti, Tamil Kaplanları'nın karargâhının yer aldığı Kilinoçi kentini ele geçirdiklerini duyurdu



Kilinoçi, 10 yıldır Tamil Kaplanları'nın kontrolü altında bulunuyor ve devlet ilk kez bu bölgeye giriyor



Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapakse, ülkenin kuzeyinde yer alan kentin aylardır süren çatışmadan sonra ele geçirilişini hükümet güçlerinin kaydettiği 'eşi benzeri görülmedik bir zafer' olarak ilan etti.



Rajapakse'nin bu açıklamasından kısa süre sonra, başkent Kolombo'daki hava kuvvetleri karargâhı yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.



Askerî yetkililer, saldırının bir intihar eylemi olduğunu belirterek, saldırıdan Tamil Kaplanları'nı sorumlu tuttu.



İsyancıların kalesi sayılan Kilinoçi'nin düşüşü haberlerine Tamil Kaplanları'ndan henüz bir yorum gelmedi. Sri Lanka hükümeti ise çatışma bölgesine bağımsız gazetecilerin girmesine izin vermiyor.



Tamil Kaplanları Sri Lanka'nın kuzeyinde etnik Tamil azınlığın ayrı bir devlet kurması için 10 yıllardır savaş veriyor. Gözlemciler, Kilinoçi'nin hükümet güçlerinin eline geçmesinin Tamil Kaplanları'na büyük bir darbe oluşturacağında hemfikir.



Kentin dışında aylardır süren çatışmalar sırasında her iki taraf da karşılıklı büyük kayıplara yol açtıklarını iddia ediyordu.



Kilinoçi, on yıldır Tamil Kaplanları'nın kontrolü altında bulunuyor ve devlet ilk kez bu bölgeye giriyor. Kilit önemdeki bu kenti kaybetmiş olsalar da, Tamil Kaplanları'nın Kilinoçi'nin doğusundaki bölgeleri kontrol altında tutmaya devam edeceği söyleniyor.



Ancak bu bölgenin de Sri Lanka ordusunun tehdidi altında bulunduğuna dikkat çekiliyor.