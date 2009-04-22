Sri Lanka'daki savaşın uydu fotoğrafı yayınlandı

ABD, Sri Lanka'da ordunun dar bir alana sıkıştırdığı ve son büyük bir operasyonla bitirmeyi planladığı Tamil gerillalarının kontrolündeki bölgede hala on binlerce sivilin olduğunu gösteren uydu fotoğrafları yayınladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, savaş bölgesine ait dün yayınlanan son görüntülerde bir kıyı şeridindeki yaklaşık 21 kilometrekarelik alanda yaklaşık 25 bin çadır görüldüğünü bildirdi.



Açıklamada, çadır sayısına dayanarak, son 2 günde bölgeden yaklaşık 60 bin kişinin kaçmasından önce yaklaşık 125 bin kişinin olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.



Bu arada, Sri Lanka ordusu, ülkenin kuzeyindeki savaş bölgesinden kaçan sivillerin sayısının 62 bini aştığını bildirdi. Ordu sözcüsü, bölgeden 62 bin 600 kişinin çıktığını, sivillerin çıkışının hala da sürdüğünü söyledi.

